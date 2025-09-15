Valute / GM
GM: General Motors Company
58.98 USD 0.27 (0.46%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GM ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.73 e ad un massimo di 59.52.
Segui le dinamiche di General Motors Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GM News
- AI is helping General Motors to avoid expensive supply chain interruptions like hurricanes and material shortages
- Is Tesla's Rising Capital Spending Putting Strain on Cash Flows?
- Zacks.com featured highlights include CVR Energy, Asbury Automotive, American Axle & Manufacturing, General Motors and Adient
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor as Fed Cuts Rates by 25 bps
- V2X si assicura una posizione nel contratto di riduzione delle minacce per la difesa da 3,5 miliardi di dollari
- Anterix nomina nuovi CMO e CFO per guidare l’innovazione nella banda larga
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- Amazon Video evidenzia oltre 200 milioni di membri Prime a livello globale
- Amazon video highlights 200M+ Prime members globally, says JMP
- GM in trattative con SAIC per rinnovare la joint venture in Cina - Bloomberg
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- Motor racing-Jim Beam adds American spirit to F1 debutants Cadillac
- Rivian avvia i lavori per lo stabilimento in Georgia, produzione prevista per il 2028
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Obiettivo di prezzo per le azioni Amazon alzato a $270 da $250 da Truist Securities
- TD Cowen conferma il rating Buy sulle azioni Amazon, citando la crescita di AWS GenAI
- General Motors Company (GM) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- S&P rivede l’outlook di American Axle a negativo dopo l’acquisizione
- Lithium Americas: Turning Nevada Into America's Lithium Powerhouse (NYSE:LAC)
Intervallo Giornaliero
58.73 59.52
Intervallo Annuale
41.60 61.15
20 settembre, sabato