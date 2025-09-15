Dövizler / GM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GM: General Motors Company
58.98 USD 0.27 (0.46%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GM fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.73 ve Yüksek fiyatı olarak 59.52 aralığında işlem gördü.
General Motors Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GM haberleri
- AI is helping General Motors to avoid expensive supply chain interruptions like hurricanes and material shortages
- Is Tesla's Rising Capital Spending Putting Strain on Cash Flows?
- Zacks.com featured highlights include CVR Energy, Asbury Automotive, American Axle & Manufacturing, General Motors and Adient
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor as Fed Cuts Rates by 25 bps
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- Amazon’un 200 milyondan fazla küresel Prime üyesi olduğu vurgulandı, JMP belirtti
- Amazon video highlights 200M+ Prime members globally, says JMP
- GM, Çin ortak girişimini yenilemek için SAIC ile görüşüyor
- GM in talks with SAIC to renew China joint venture - Bloomberg
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- Motor racing-Jim Beam adds American spirit to F1 debutants Cadillac
- Rivian Georgia’daki Tesisinin Temelini Attı, 2028’de Üretime Başlamayı Hedefliyor
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Amazon stock price target raised to $270 from $250 at Truist Securities
- TD Cowen, Amazon hissesi için Al tavsiyesini yineliyor, AWS GenAI büyümesine dikkat çekiyor
- TD Cowen reiterates Buy rating on Amazon stock, cites AWS GenAI growth
- General Motors Company (GM) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- S&P, satın alma sonrası American Axle’ın görünümünü negatife revize etti
- S&P revises American Axle outlook to negative after acquisition
- Lithium Americas: Turning Nevada Into America's Lithium Powerhouse (NYSE:LAC)
Günlük aralık
58.73 59.52
Yıllık aralık
41.60 61.15
- Önceki kapanış
- 59.25
- Açılış
- 59.44
- Satış
- 58.98
- Alış
- 59.28
- Düşük
- 58.73
- Yüksek
- 59.52
- Hacim
- 8.894 K
- Günlük değişim
- -0.46%
- Aylık değişim
- 1.95%
- 6 aylık değişim
- 25.38%
- Yıllık değişim
- 30.63%
21 Eylül, Pazar