GM: General Motors Company

58.98 USD 0.27 (0.46%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GM fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.73 ve Yüksek fiyatı olarak 59.52 aralığında işlem gördü.

General Motors Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
58.73 59.52
Yıllık aralık
41.60 61.15
Önceki kapanış
59.25
Açılış
59.44
Satış
58.98
Alış
59.28
Düşük
58.73
Yüksek
59.52
Hacim
8.894 K
Günlük değişim
-0.46%
Aylık değişim
1.95%
6 aylık değişim
25.38%
Yıllık değişim
30.63%
