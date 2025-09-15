CotationsSections
Devises / GM
Retour à Actions

GM: General Motors Company

58.98 USD 0.27 (0.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GM a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.73 et à un maximum de 59.52.

Suivez la dynamique General Motors Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GM Nouvelles

Range quotidien
58.73 59.52
Range Annuel
41.60 61.15
Clôture Précédente
59.25
Ouverture
59.44
Bid
58.98
Ask
59.28
Plus Bas
58.73
Plus Haut
59.52
Volume
8.894 K
Changement quotidien
-0.46%
Changement Mensuel
1.95%
Changement à 6 Mois
25.38%
Changement Annuel
30.63%
20 septembre, samedi