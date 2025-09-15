通貨 / GM
GM: General Motors Company
59.25 USD 0.50 (0.85%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GMの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり58.49の安値と59.40の高値で取引されました。
General Motors Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GM News
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor as Fed Cuts Rates by 25 bps
- V2X、35億ドル規模の防衛脅威削減契約で地位を確保
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- Amazon、グローバルでのPrimeメンバー2億人以上をビデオで強調、JMPが報告
- Amazon video highlights 200M+ Prime members globally, says JMP
- ゼネラル・モーターズ、中国SAICとの合弁事業更新に向け協議中―ブルームバーグ
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- Motor racing-Jim Beam adds American spirit to F1 debutants Cadillac
- リビアン、ジョージア州工場の起工式を開催、2028年の生産開始を目指す
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- トゥルイスト・セキュリティーズ、アマゾン株の目標価格を250ドルから270ドルに引き上げ
- TD CowenがAmazon株に対する買い推奨を維持、AWSのGenAI成長を評価
- General Motors Company (GM) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- S&P、買収後のアメリカン・アクスルの見通しを「ネガティブ」に引き下げ
- Lithium Americas: Turning Nevada Into America's Lithium Powerhouse (NYSE:LAC)
- キャンター・フィッツジェラルド、EVgoの「オーバーウェイト」評価を維持
1日のレンジ
58.49 59.40
1年のレンジ
41.60 61.15
- 以前の終値
- 58.75
- 始値
- 58.79
- 買値
- 59.25
- 買値
- 59.55
- 安値
- 58.49
- 高値
- 59.40
- 出来高
- 10.001 K
- 1日の変化
- 0.85%
- 1ヶ月の変化
- 2.42%
- 6ヶ月の変化
- 25.96%
- 1年の変化
- 31.23%
