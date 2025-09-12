货币 / GM
GM: General Motors Company
58.46 USD 0.53 (0.90%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GM汇率已更改-0.90%。当日，交易品种以低点58.16和高点59.39进行交易。
关注General Motors Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
58.16 59.39
年范围
41.60 61.15
- 前一天收盘价
- 58.99
- 开盘价
- 58.98
- 卖价
- 58.46
- 买价
- 58.76
- 最低价
- 58.16
- 最高价
- 59.39
- 交易量
- 10.544 K
- 日变化
- -0.90%
- 月变化
- 1.05%
- 6个月变化
- 24.28%
- 年变化
- 29.48%
