GM: General Motors Company
58.46 USD 0.53 (0.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GM за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.16, а максимальная — 59.39.
Следите за динамикой General Motors Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GM
- Rivian начинает строительство завода в Грузии, планирует запуск производства в 2028 году
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Amazon stock price target raised to $270 from $250 at Truist Securities
- TD Cowen reiterates Buy rating on Amazon stock, cites AWS GenAI growth
- General Motors Company (GM) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- S&P пересматривает прогноз American Axle на негативный после приобретения
- S&P revises American Axle outlook to negative after acquisition
- Lithium Americas: Turning Nevada Into America's Lithium Powerhouse (NYSE:LAC)
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг "Перевес" для акций EVgo
- EVgo stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Является ли Европа предвестником китайских электромобилей в США?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- The U.S. Is Increasing Tariffs! Better Buy: Ford Stock or GM Stock?
- Акции S4 Capital упали на 9% из-за снижения прогноза выручки и слабых результатов за первое полугодие
- The Fed decision and other reports: recipe for a wild week
- China Considers Ban On Flush Door Handles In Cars: Here's Why - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Used E.V. Sales Take Off as Prices Plummet
- Analysis-BYD and Tesla set to lose most from Mexico’s proposed tariffs on China
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- Why Rivian Stock Dropped Today
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Amazon тестирует электрофургоны BrightDrop от GM наряду с флотом Rivian
Дневной диапазон
58.16 59.39
Годовой диапазон
41.60 61.15
- Предыдущее закрытие
- 58.99
- Open
- 58.98
- Bid
- 58.46
- Ask
- 58.76
- Low
- 58.16
- High
- 59.39
- Объем
- 10.544 K
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- 1.05%
- 6-месячное изменение
- 24.28%
- Годовое изменение
- 29.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.