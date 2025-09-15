Moedas / GM
GM: General Motors Company
58.75 USD 0.29 (0.50%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GM para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.22 e o mais alto foi 59.57.
Veja a dinâmica do par de moedas General Motors Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GM Notícias
- V2X garante posição em contrato de redução de ameaças de defesa de US$ 3,5 bilhões
- Vídeo da Amazon destaca mais de 200 milhões de membros Prime globalmente, diz JMP
- GM em negociações com SAIC para renovar joint venture na China
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- Motor racing-Jim Beam adds American spirit to F1 debutants Cadillac
- Rivian inicia construção de fábrica na Geórgia com produção prevista para 2028
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Preço-alvo das ações da Amazon elevado para US$ 270 de US$ 250 pela Truist Securities
- TD Cowen mantém recomendação de compra para ações da Amazon, citando crescimento da IA generativa na AWS
- General Motors Company (GM) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- S&P revisa perspectiva da American Axle para negativa após aquisição
- Lithium Americas: Turning Nevada Into America's Lithium Powerhouse (NYSE:LAC)
- Cantor Fitzgerald reitera classificação "acima da média" para ações da EVgo
Faixa diária
58.22 59.57
Faixa anual
41.60 61.15
- Fechamento anterior
- 58.46
- Open
- 58.33
- Bid
- 58.75
- Ask
- 59.05
- Low
- 58.22
- High
- 59.57
- Volume
- 10.845 K
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- 1.56%
- Mudança de 6 meses
- 24.89%
- Mudança anual
- 30.12%
