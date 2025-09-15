Währungen / GM
GM: General Motors Company
59.25 USD 0.50 (0.85%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GM hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.49 bis zu einem Hoch von 59.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die General Motors Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GM News
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor as Fed Cuts Rates by 25 bps
- Anterix beruft neue Marketing- und Finanzchefin zur Stärkung des Breitbandgeschäfts
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- Amazon Prime Video: Über 200 Millionen Nutzer stärken das Kerngeschäft
- Amazon video highlights 200M+ Prime members globally, says JMP
- Bloomberg: General Motors verhandelt mit SAIC über Verlängerung des Joint Ventures in China/n
- GM in talks with SAIC to renew China joint venture - Bloomberg
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- Motor racing-Jim Beam adds American spirit to F1 debutants Cadillac
- Rivian: Spatenstich für neues Werk in Georgien – Produktion ab 2028 geplant
- MP Materials Races Ahead in U.S. Magnet Manufacturing: Can It Deliver?
- Truist Securities hebt Kursziel für Amazon auf 270 US-Dollar an
- Amazon stock price target raised to $270 from $250 at Truist Securities
- TD Cowen bestätigt Kaufempfehlung für Amazon-Aktie wegen KI-Wachstum bei AWS
- TD Cowen reiterates Buy rating on Amazon stock, cites AWS GenAI growth
- General Motors Company (GM) Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- V2X-Großaktionäre verkaufen Aktien im Wert von 88,7 Mio. $
- S&P senkt Ausblick für American Axle nach Übernahme auf negativ
- S&P revises American Axle outlook to negative after acquisition
- Lithium Americas: Turning Nevada Into America's Lithium Powerhouse (NYSE:LAC)
- EVgo: Cantor Fitzgerald bestätigt „Overweight“-Rating
Tagesspanne
58.49 59.40
Jahresspanne
41.60 61.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.75
- Eröffnung
- 58.79
- Bid
- 59.25
- Ask
- 59.55
- Tief
- 58.49
- Hoch
- 59.40
- Volumen
- 10.001 K
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- 2.42%
- 6-Monatsänderung
- 25.96%
- Jahresänderung
- 31.23%
