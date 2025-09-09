CotizacionesSecciones
GILD
GILD: Gilead Sciences Inc

112.26 USD 1.40 (1.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GILD de hoy ha cambiado un 1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 111.22, mientras que el máximo ha alcanzado 112.46.

Rango diario
111.22 112.46
Rango anual
82.82 121.11
Cierres anteriores
110.86
Open
111.37
Bid
112.26
Ask
112.56
Low
111.22
High
112.46
Volumen
11.314 K
Cambio diario
1.26%
Cambio mensual
-0.57%
Cambio a 6 meses
0.23%
Cambio anual
33.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B