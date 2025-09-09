Divisas / GILD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GILD: Gilead Sciences Inc
112.26 USD 1.40 (1.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GILD de hoy ha cambiado un 1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 111.22, mientras que el máximo ha alcanzado 112.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gilead Sciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GILD News
- Gilead Sciences (GILD) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Nurix reporta datos preclínicos prometedores para el degradador IRAK4 GS-6791
- Nurix reporta datos preclínicos prometedores para el degradador IRAK4 GS-6791
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Acciones de biotecnología: Quién gana y quién pierde si RFK Jr. se va
- Acciones de biotecnología: Ganadores y perdedores ante posible salida de RFK Jr.
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Rothschild Redburn eleva precio objetivo de Gilead Sciences a $143 desde $136
- Rothschild Redburn eleva el precio objetivo de Gilead Sciences a 143 dólares desde 136 dólares
- Gilead Sciences stock price target raised to $143 from $136 at Rothschild Redburn
- Gilead Sciences (GILD) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Acciones de CVS Health alcanzan un máximo de 52 semanas a 74.63 USD
- Las acciones de CVS Health alcanzan un máximo de 52 semanas a 74,63 dólares
- Gilead en la Conferencia Global de Salud de Baird: Ampliando horizontes en terapia celular
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Veeva Systems stock
- Veeva Systems stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- Gilead Sciences se compromete con Veeva Vault CRM
- La posible salida de RFK Jr. del HHS podría beneficiar a las acciones de biotecnología, según RBC
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Gilead at Morgan Stanley Conference: Strategic Diversification Unveiled
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $38 from $36 at RBC Capital
Rango diario
111.22 112.46
Rango anual
82.82 121.11
- Cierres anteriores
- 110.86
- Open
- 111.37
- Bid
- 112.26
- Ask
- 112.56
- Low
- 111.22
- High
- 112.46
- Volumen
- 11.314 K
- Cambio diario
- 1.26%
- Cambio mensual
- -0.57%
- Cambio a 6 meses
- 0.23%
- Cambio anual
- 33.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B