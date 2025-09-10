Währungen / GILD
GILD: Gilead Sciences Inc
113.62 USD 1.36 (1.21%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GILD hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.26 bis zu einem Hoch von 113.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gilead Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
111.26 113.75
Jahresspanne
82.82 121.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 112.26
- Eröffnung
- 111.26
- Bid
- 113.62
- Ask
- 113.92
- Tief
- 111.26
- Hoch
- 113.75
- Volumen
- 9.468 K
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- 0.64%
- 6-Monatsänderung
- 1.45%
- Jahresänderung
- 35.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K