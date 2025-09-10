KurseKategorien
GILD: Gilead Sciences Inc

113.62 USD 1.36 (1.21%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GILD hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.26 bis zu einem Hoch von 113.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gilead Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
111.26 113.75
Jahresspanne
82.82 121.11
Vorheriger Schlusskurs
112.26
Eröffnung
111.26
Bid
113.62
Ask
113.92
Tief
111.26
Hoch
113.75
Volumen
9.468 K
Tagesänderung
1.21%
Monatsänderung
0.64%
6-Monatsänderung
1.45%
Jahresänderung
35.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K