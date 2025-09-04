Валюты / GILD
GILD: Gilead Sciences Inc
110.86 USD 1.68 (1.49%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GILD за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.16, а максимальная — 114.13.
Следите за динамикой Gilead Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GILD
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Биотехнологические акции: кто выиграет и кто проиграет при уходе РФК-младшего
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Целевая цена акций Gilead Sciences повышена до $143 с $136 в Rothschild Redburn
- Gilead Sciences stock price target raised to $143 from $136 at Rothschild Redburn
- Gilead Sciences (GILD) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Акции CVS Health достигли 52-недельного максимума в $74,63
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Veeva Systems stock
- Veeva Systems stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Gilead at Morgan Stanley Conference: Strategic Diversification Unveiled
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $38 from $36 at RBC Capital
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $45 at Citizens JMP
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
- Gilead partners with PEPFAR to expand HIV prevention access
- US plans to bring Gilead HIV drug to market in high-burden HIV countries
- U.S. to bring Gilead’s HIV drug lenacapavir to high-burden countries
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Gilead at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
Дневной диапазон
110.16 114.13
Годовой диапазон
82.82 121.11
- Предыдущее закрытие
- 112.54
- Open
- 113.22
- Bid
- 110.86
- Ask
- 111.16
- Low
- 110.16
- High
- 114.13
- Объем
- 12.964 K
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- -1.81%
- 6-месячное изменение
- -1.02%
- Годовое изменение
- 32.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.