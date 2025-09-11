통화 / GILD
GILD: Gilead Sciences Inc
114.09 USD 0.47 (0.41%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GILD 환율이 오늘 0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 113.09이고 고가는 115.07이었습니다.
Gilead Sciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GILD News
- CVS헬스, 주가 52주 최고치인 75.58달러 기록
- 세일즈포스, 애브비 CRM 선정으로 제약업계 3번째 쾌거
- Salesforce stock gains third top 20 pharma win with AbbVie CRM selection
- Gilead Sciences (GILD) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- 길리어드, 무디스 A3 등급 유지, 전망 ’긍정적’으로 상향
- Moody’s affirms Gilead’s A3 rating, revises outlook to positive
- Investors Heavily Search Gilead Sciences, Inc. (GILD): Here is What You Need to Know
- 스티펠, Nurix 주식에 ’매수’ 등급 재확인, 목표 주가 35달러 유지
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
- Gilead Sciences (GILD) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- CVS헬스, 주당 0.665달러 분기 배당 발표
- Nurix, IRAK4 분해제 GS-6791의 전임상 데이터 발표
- 바클레이즈, 키메라 테라퓨틱스에 ’비중확대’ 등급 제시
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- 로버트 F. 케네디 주니어 사임 시 바이오테크 주식: 누가 이기고 누가 지는가
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Gilead Sciences stock price target raised to $143 from $136 at Rothschild Redburn
- Gilead Sciences (GILD) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- CVS헬스, 52주 신고가 74.63 USD 기록
일일 변동 비율
113.09 115.07
년간 변동
82.82 121.11
- 이전 종가
- 113.62
- 시가
- 114.09
- Bid
- 114.09
- Ask
- 114.39
- 저가
- 113.09
- 고가
- 115.07
- 볼륨
- 13.552 K
- 일일 변동
- 0.41%
- 월 변동
- 1.05%
- 6개월 변동
- 1.87%
- 년간 변동율
- 36.11%
