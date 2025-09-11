Dövizler / GILD
GILD: Gilead Sciences Inc
114.09 USD 0.47 (0.41%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GILD fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.09 ve Yüksek fiyatı olarak 115.07 aralığında işlem gördü.
Gilead Sciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
113.09 115.07
Yıllık aralık
82.82 121.11
- Önceki kapanış
- 113.62
- Açılış
- 114.09
- Satış
- 114.09
- Alış
- 114.39
- Düşük
- 113.09
- Yüksek
- 115.07
- Hacim
- 13.552 K
- Günlük değişim
- 0.41%
- Aylık değişim
- 1.05%
- 6 aylık değişim
- 1.87%
- Yıllık değişim
- 36.11%
21 Eylül, Pazar