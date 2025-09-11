Devises / GILD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GILD: Gilead Sciences Inc
114.09 USD 0.47 (0.41%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GILD a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 113.09 et à un maximum de 115.07.
Suivez la dynamique Gilead Sciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GILD Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- L’action de CVS atteint un plus haut de 52 semaines à 75,58 USD
- L’action Salesforce gagne un troisième client pharmaceutique du top 20 avec le choix de CRM par AbbVie
- Salesforce stock gains third top 20 pharma win with AbbVie CRM selection
- Gilead Sciences (GILD) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Moody’s confirme la note A3 de Gilead et révise ses perspectives à positives
- Moody’s affirms Gilead’s A3 rating, revises outlook to positive
- Investors Heavily Search Gilead Sciences, Inc. (GILD): Here is What You Need to Know
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
- Gilead Sciences (GILD) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Nurix présente des données précliniques prometteuses pour le dégradeur d’IRAK4 GS-6791
- Barclays initie la couverture de Kymera Therapeutics avec une recommandation Surpondérer
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Actions biotechnologiques : qui gagne et qui perd si RFK Jr. s’en va
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- L’objectif de prix de l’action Gilead Sciences relevé à 143€ contre 136€ par Rothschild Redburn
- Gilead Sciences stock price target raised to $143 from $136 at Rothschild Redburn
- Gilead Sciences (GILD) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- L’action de CVS Health atteint un plus haut de 52 semaines à 74,63 USD
Range quotidien
113.09 115.07
Range Annuel
82.82 121.11
- Clôture Précédente
- 113.62
- Ouverture
- 114.09
- Bid
- 114.09
- Ask
- 114.39
- Plus Bas
- 113.09
- Plus Haut
- 115.07
- Volume
- 13.552 K
- Changement quotidien
- 0.41%
- Changement Mensuel
- 1.05%
- Changement à 6 Mois
- 1.87%
- Changement Annuel
- 36.11%
20 septembre, samedi