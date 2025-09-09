クォートセクション
通貨 / GILD
GILD: Gilead Sciences Inc

113.62 USD 1.36 (1.21%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GILDの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり111.26の安値と113.75の高値で取引されました。

Gilead Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GILD News

1日のレンジ
111.26 113.75
1年のレンジ
82.82 121.11
以前の終値
112.26
始値
111.26
買値
113.62
買値
113.92
安値
111.26
高値
113.75
出来高
9.468 K
1日の変化
1.21%
1ヶ月の変化
0.64%
6ヶ月の変化
1.45%
1年の変化
35.55%
