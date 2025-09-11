Valute / GILD
GILD: Gilead Sciences Inc
114.09 USD 0.47 (0.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GILD ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.09 e ad un massimo di 115.07.
Segui le dinamiche di Gilead Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
113.09 115.07
Intervallo Annuale
82.82 121.11
- Chiusura Precedente
- 113.62
- Apertura
- 114.09
- Bid
- 114.09
- Ask
- 114.39
- Minimo
- 113.09
- Massimo
- 115.07
- Volume
- 13.552 K
- Variazione giornaliera
- 0.41%
- Variazione Mensile
- 1.05%
- Variazione Semestrale
- 1.87%
- Variazione Annuale
- 36.11%
20 settembre, sabato