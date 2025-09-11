QuotazioniSezioni
GILD
GILD: Gilead Sciences Inc

114.09 USD 0.47 (0.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GILD ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.09 e ad un massimo di 115.07.

Segui le dinamiche di Gilead Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
113.09 115.07
Intervallo Annuale
82.82 121.11
Chiusura Precedente
113.62
Apertura
114.09
Bid
114.09
Ask
114.39
Minimo
113.09
Massimo
115.07
Volume
13.552 K
Variazione giornaliera
0.41%
Variazione Mensile
1.05%
Variazione Semestrale
1.87%
Variazione Annuale
36.11%
20 settembre, sabato