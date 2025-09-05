Moedas / GILD
GILD: Gilead Sciences Inc
112.26 USD 1.40 (1.26%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GILD para hoje mudou para 1.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 111.22 e o mais alto foi 112.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Gilead Sciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GILD Notícias
- Stifel reitera recomendação de compra para ações da Nurix, mantém preço-alvo de US$ 35
- Stifel reiterates Buy rating on Nurix stock, maintains $35 price target
- Gilead Sciences (GILD) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Nurix apresenta dados pré-clínicos promissores para o degradador IRAK4 GS-6791
- Barclays inicia cobertura da Kymera Therapeutics com classificação acima da média
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Ações de biotecnologia: quem ganha e quem perde se RFK Jr. sair
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Rothschild Redburn eleva preço-alvo das ações da Gilead Sciences para US$ 143
- Gilead Sciences stock price target raised to $143 from $136 at Rothschild Redburn
- Gilead Sciences (GILD) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Ações da CVS Health atingem máxima de 52 semanas a US$ 74,63
- BNP Paribas Exane reiterates Outperform rating on Veeva Systems stock
- Veeva Systems stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Gilead at Morgan Stanley Conference: Strategic Diversification Unveiled
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $38 from $36 at RBC Capital
- Ideaya Biosciences stock falls despite positive R&D Day updates
- Ideaya Biosciences stock price target raised to $45 at Citizens JMP
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Pfizer: Still A Bargain Despite Kennedy's Anti-Vaccine Attacks (NYSE:PFE)
Faixa diária
111.22 112.46
Faixa anual
82.82 121.11
- Fechamento anterior
- 110.86
- Open
- 111.37
- Bid
- 112.26
- Ask
- 112.56
- Low
- 111.22
- High
- 112.46
- Volume
- 11.314 K
- Mudança diária
- 1.26%
- Mudança mensal
- -0.57%
- Mudança de 6 meses
- 0.23%
- Mudança anual
- 33.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh