Divisas / GBCI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GBCI: Glacier Bancorp Inc
48.25 USD 0.66 (1.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GBCI de hoy ha cambiado un 1.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.76, mientras que el máximo ha alcanzado 49.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Glacier Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBCI News
- Guaranty Bancshares declara dividendo especial de $2.30 antes de fusión
- Guaranty Bancshares declara dividendo especial de 2,30 dólares antes de fusión
- Glacier Bancorp emite divulgaciones complementarias tras demandas de accionistas
- Glacier Bancorp emite revelaciones complementarias tras demandas de accionistas
- Glacier Bancorp issues supplemental merger disclosures after shareholder demands
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp stock price target to $55
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence (Revised)
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence
- Glacier Bancorp Is A 'Wait And See' Opportunity (NYSE:GBCI)
- Heck Kristen Lee buys $6488 in Glacier Bancorp shares
- Glacier Bancorp Stock: Expensive For A Reason (NYSE:GBCI)
- Earnings call transcript: Glacier Bancorp tops Q2 2025 EPS forecast
- Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Glacier Bancorp Beats Q2 EPS Estimate
- Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Exploring Analyst Estimates for Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Bank of Marin (BMRC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Huntington to Strengthen Texas Presence With Veritex Buyout
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp price target on GNTY deal
Rango diario
47.76 49.34
Rango anual
36.78 60.63
- Cierres anteriores
- 47.59
- Open
- 47.76
- Bid
- 48.25
- Ask
- 48.55
- Low
- 47.76
- High
- 49.34
- Volumen
- 1.377 K
- Cambio diario
- 1.39%
- Cambio mensual
- -0.56%
- Cambio a 6 meses
- 9.76%
- Cambio anual
- 6.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B