GBCI: Glacier Bancorp Inc
50.14 USD 1.89 (3.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GBCI hat sich für heute um 3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.96 bis zu einem Hoch von 50.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Glacier Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
47.96 50.16
Jahresspanne
36.78 60.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.25
- Eröffnung
- 48.19
- Bid
- 50.14
- Ask
- 50.44
- Tief
- 47.96
- Hoch
- 50.16
- Volumen
- 1.345 K
- Tagesänderung
- 3.92%
- Monatsänderung
- 3.34%
- 6-Monatsänderung
- 14.06%
- Jahresänderung
- 10.76%
