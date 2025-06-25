KurseKategorien
GBCI: Glacier Bancorp Inc

50.14 USD 1.89 (3.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GBCI hat sich für heute um 3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.96 bis zu einem Hoch von 50.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Glacier Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
47.96 50.16
Jahresspanne
36.78 60.63
Vorheriger Schlusskurs
48.25
Eröffnung
48.19
Bid
50.14
Ask
50.44
Tief
47.96
Hoch
50.16
Volumen
1.345 K
Tagesänderung
3.92%
Monatsänderung
3.34%
6-Monatsänderung
14.06%
Jahresänderung
10.76%
