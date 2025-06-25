通貨 / GBCI
GBCI: Glacier Bancorp Inc
50.14 USD 1.89 (3.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GBCIの今日の為替レートは、3.92%変化しました。日中、通貨は1あたり47.96の安値と50.16の高値で取引されました。
Glacier Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
47.96 50.16
1年のレンジ
36.78 60.63
- 以前の終値
- 48.25
- 始値
- 48.19
- 買値
- 50.14
- 買値
- 50.44
- 安値
- 47.96
- 高値
- 50.16
- 出来高
- 1.345 K
- 1日の変化
- 3.92%
- 1ヶ月の変化
- 3.34%
- 6ヶ月の変化
- 14.06%
- 1年の変化
- 10.76%
