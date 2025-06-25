クォートセクション
通貨 / GBCI
株に戻る

GBCI: Glacier Bancorp Inc

50.14 USD 1.89 (3.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GBCIの今日の為替レートは、3.92%変化しました。日中、通貨は1あたり47.96の安値と50.16の高値で取引されました。

Glacier Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBCI News

1日のレンジ
47.96 50.16
1年のレンジ
36.78 60.63
以前の終値
48.25
始値
48.19
買値
50.14
買値
50.44
安値
47.96
高値
50.16
出来高
1.345 K
1日の変化
3.92%
1ヶ月の変化
3.34%
6ヶ月の変化
14.06%
1年の変化
10.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K