통화 / GBCI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GBCI: Glacier Bancorp Inc
49.68 USD 0.46 (0.92%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GBCI 환율이 오늘 -0.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 49.22이고 고가는 50.13이었습니다.
Glacier Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBCI News
- 개런티 뱅크셰어, 합병 앞두고 주당 2.30달러 특별 배당 발표
- 글레이셔 뱅코프, 주주 요구에 합병 추가 공시 발행
- Glacier Bancorp issues supplemental merger disclosures after shareholder demands
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp stock price target to $55
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence (Revised)
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence
- Glacier Bancorp Is A 'Wait And See' Opportunity (NYSE:GBCI)
- Heck Kristen Lee buys $6488 in Glacier Bancorp shares
- Glacier Bancorp Stock: Expensive For A Reason (NYSE:GBCI)
- Earnings call transcript: Glacier Bancorp tops Q2 2025 EPS forecast
- Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Glacier Bancorp Beats Q2 EPS Estimate
- Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Exploring Analyst Estimates for Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Bank of Marin (BMRC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Huntington to Strengthen Texas Presence With Veritex Buyout
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp price target on GNTY deal
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- DA Davidson reiterates buy rating on Glacier Bancorp stock
일일 변동 비율
49.22 50.13
년간 변동
36.78 60.63
- 이전 종가
- 50.14
- 시가
- 49.89
- Bid
- 49.68
- Ask
- 49.98
- 저가
- 49.22
- 고가
- 50.13
- 볼륨
- 2.028 K
- 일일 변동
- -0.92%
- 월 변동
- 2.39%
- 6개월 변동
- 13.01%
- 년간 변동율
- 9.74%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K