GBCI: Glacier Bancorp Inc
49.68 USD 0.46 (0.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GBCI a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.22 et à un maximum de 50.13.
Suivez la dynamique Glacier Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GBCI Nouvelles
- Glacier Bancorp publie des informations complémentaires sur la fusion suite aux demandes des actionnaires
- Glacier Bancorp issues supplemental merger disclosures after shareholder demands
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp stock price target to $55
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence (Revised)
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence
- Glacier Bancorp Is A 'Wait And See' Opportunity (NYSE:GBCI)
- Heck Kristen Lee buys $6488 in Glacier Bancorp shares
- Glacier Bancorp Stock: Expensive For A Reason (NYSE:GBCI)
- Earnings call transcript: Glacier Bancorp tops Q2 2025 EPS forecast
- Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Glacier Bancorp Beats Q2 EPS Estimate
- Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Exploring Analyst Estimates for Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Bank of Marin (BMRC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Huntington to Strengthen Texas Presence With Veritex Buyout
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp price target on GNTY deal
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- DA Davidson reiterates buy rating on Glacier Bancorp stock
- Glacier Bancorp stock rises on acquisition of Guaranty Bancshares
Range quotidien
49.22 50.13
Range Annuel
36.78 60.63
- Clôture Précédente
- 50.14
- Ouverture
- 49.89
- Bid
- 49.68
- Ask
- 49.98
- Plus Bas
- 49.22
- Plus Haut
- 50.13
- Volume
- 2.028 K
- Changement quotidien
- -0.92%
- Changement Mensuel
- 2.39%
- Changement à 6 Mois
- 13.01%
- Changement Annuel
- 9.74%
20 septembre, samedi