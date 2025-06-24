Валюты / GBCI
GBCI: Glacier Bancorp Inc
47.59 USD 0.53 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GBCI за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.04, а максимальная — 48.09.
Следите за динамикой Glacier Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GBCI
- Glacier Bancorp выпускает дополнительные документы о слиянии после требований акционеров
Glacier Bancorp issues supplemental merger disclosures after shareholder demands
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp stock price target to $55
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence (Revised)
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence
- Glacier Bancorp Is A 'Wait And See' Opportunity (NYSE:GBCI)
- Heck Kristen Lee buys $6488 in Glacier Bancorp shares
- Glacier Bancorp Stock: Expensive For A Reason (NYSE:GBCI)
- Earnings call transcript: Glacier Bancorp tops Q2 2025 EPS forecast
- Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Glacier Bancorp Beats Q2 EPS Estimate
- Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Glacier Bancorp (GBCI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Glacier earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Northrim BanCorp (NRIM) Lags Q2 Earnings Estimates
- Exploring Analyst Estimates for Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Bank of Marin (BMRC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Huntington to Strengthen Texas Presence With Veritex Buyout
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp price target on GNTY deal
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- DA Davidson reiterates buy rating on Glacier Bancorp stock
- Glacier Bancorp stock rises on acquisition of Guaranty Bancshares
Дневной диапазон
47.04 48.09
Годовой диапазон
36.78 60.63
- Предыдущее закрытие
- 48.12
- Open
- 48.09
- Bid
- 47.59
- Ask
- 47.89
- Low
- 47.04
- High
- 48.09
- Объем
- 920
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- -1.92%
- 6-месячное изменение
- 8.26%
- Годовое изменение
- 5.12%
