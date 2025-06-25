FiyatlarBölümler
GBCI: Glacier Bancorp Inc

49.68 USD 0.46 (0.92%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GBCI fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.22 ve Yüksek fiyatı olarak 50.13 aralığında işlem gördü.

Glacier Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBCI haberleri

Günlük aralık
49.22 50.13
Yıllık aralık
36.78 60.63
Önceki kapanış
50.14
Açılış
49.89
Satış
49.68
Alış
49.98
Düşük
49.22
Yüksek
50.13
Hacim
2.028 K
Günlük değişim
-0.92%
Aylık değişim
2.39%
6 aylık değişim
13.01%
Yıllık değişim
9.74%
21 Eylül, Pazar