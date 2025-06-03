Divisas / GAIN
GAIN: Gladstone Investment Corporation - Business Development Company
13.98 USD 0.06 (0.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GAIN de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.98, mientras que el máximo ha alcanzado 14.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Investment Corporation - Business Development Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
13.98 14.15
Rango anual
11.42 15.34
- Cierres anteriores
- 14.04
- Open
- 14.10
- Bid
- 13.98
- Ask
- 14.28
- Low
- 13.98
- High
- 14.15
- Volumen
- 582
- Cambio diario
- -0.43%
- Cambio mensual
- -0.78%
- Cambio a 6 meses
- 4.56%
- Cambio anual
- -3.72%
