GAIN: Gladstone Investment Corporation - Business Development Company

13.98 USD 0.06 (0.43%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GAIN de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.98, mientras que el máximo ha alcanzado 14.15.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Investment Corporation - Business Development Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
13.98 14.15
Rango anual
11.42 15.34
Cierres anteriores
14.04
Open
14.10
Bid
13.98
Ask
14.28
Low
13.98
High
14.15
Volumen
582
Cambio diario
-0.43%
Cambio mensual
-0.78%
Cambio a 6 meses
4.56%
Cambio anual
-3.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B