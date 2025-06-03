Währungen / GAIN
GAIN: Gladstone Investment Corporation - Business Development Company
14.01 USD 0.03 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GAIN hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.95 bis zu einem Hoch von 14.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gladstone Investment Corporation - Business Development Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GAIN News
- Gladstone Capital: One Of Few Buying Opportunities In The BDC Segment (NASDAQ:GLAD)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Gladstone Investment Corporation Opportunities (NASDAQ:GAINZ)
- Clear Street initiates Gladstone Investment stock with Buy rating, $14.50 target
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Gladstone Investment Beats Fiscal Q1 EPS
- Gladstone Investment (GAIN) Reports Q1 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Gladstone Investment (GAIN) Q1 Earnings Beat Estimates
- Gladstone Investment earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- PennantPark (PNNT) Q3 Earnings Meet Estimates
- CION Investment Corporation (CION) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Gladstone Investment (GAIN) Q1 Earnings
- Stellus Capital (SCM) Q2 Earnings Match Estimates
- Yield Hunting Part 30—Over 7% From Gladstone Investment (NASDAQ:GAIN)
- Gladstone Investment: A Higher Risk BDC With Upside (NASDAQ:GAIN)
- Gladstone Investment acquires Global GRAB Technologies for $67.6 million
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- My Dividend Stock Portfolio: New May Dividend Record - 100 Holdings With 15 Buys
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Big Dividend Yielders At A Glance
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- gladstone investment enters new sales agreement for $75 million stock offering
GAIN on the Community Forum
Tagesspanne
13.95 14.06
Jahresspanne
11.42 15.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.98
- Eröffnung
- 13.99
- Bid
- 14.01
- Ask
- 14.31
- Tief
- 13.95
- Hoch
- 14.06
- Volumen
- 460
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- -0.57%
- 6-Monatsänderung
- 4.79%
- Jahresänderung
- -3.51%
