GAIN: Gladstone Investment Corporation - Business Development Company

14.01 USD 0.03 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GAIN hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.95 bis zu einem Hoch von 14.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gladstone Investment Corporation - Business Development Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GAIN News

GAIN on the Community Forum

Tagesspanne
13.95 14.06
Jahresspanne
11.42 15.34
Vorheriger Schlusskurs
13.98
Eröffnung
13.99
Bid
14.01
Ask
14.31
Tief
13.95
Hoch
14.06
Volumen
460
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
-0.57%
6-Monatsänderung
4.79%
Jahresänderung
-3.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K