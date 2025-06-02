КотировкиРазделы
Валюты / GAIN
Назад в Рынок акций США

GAIN: Gladstone Investment Corporation - Business Development Company

14.04 USD 0.03 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GAIN за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.98, а максимальная — 14.16.

Следите за динамикой Gladstone Investment Corporation - Business Development Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GAIN

GAIN на Форуме Сообщества

Торговые приложения для GAIN

Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Эксперты
Robô Davi I by Êxodo Capital is a professional system for traders created for the MT5 platform and optimized to work with MINI FUTURE INDEX (WIN) at B3 in BRAZIL. The system uses bias algorithms. After identifying the trend, the position is opened and the robot conducts the trade through a trailing stop that will be driven by the 13-period average. Maximum GAIN of 2200 pts. Main features Our setup has the option to use martingale, the EA has the option to customize. Presentation in the grap
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Индикаторы
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Next Move
Khurram Mustafa
5 (5)
Индикаторы
WHAT IS NEXT MOVE? SIMPLE ANSWER IS, THIS PROGRAM IS BASED ON PRICE ACTION THEREFORE FINDING NEXT MOVE IS EASY TO IDENTIFY THIS PROGRAM IS USING STANDARD CALCULATIONS FOR SUPPORT RESISTANCE   IN SHAPE OF 2 WAYS TREND LINES SELECT  HORIZONTAL LINES TREND LINES WILL GUIDE TRADERS TO TRADE IN RANGE WITH PIVOT LEVEL ALSO HORIZONTAL LINES GUIDE YOU ABOUT SUPPORT RESISTANCE OF DIFFERENT TIMEFRAMES FOR EXAMPLE: IF TRADER INTERESTED TO TRADE IN 15 MINUTES TIME FRAME, THEN HE CAN SELECT 15 MINUTES IN PR
FREE
Buman Id
Anthon Budiman
Эксперты
https://www.mql5.com/en/signals/1217700?source=Site+Signals+Page https://www.mql5.com/en/signals/1244502?source=Site +Signals+Page https://www.mql5.com/en/signals/1258448?source=Site +Signals+My  (Daily target 2,5%) Strategi lihat di deskrisi link di atas Strategi lain: Buat 3 sampai pada MT4 dengan menggunakan Magic Number yang berbeda, Tiap Windows punya target masing-masing  *  Pasar  Asia   XAUUSD TP:500 SL:375 TF:M5 time start  03.00 - 08.00: **   Pasar Eropa   XAUUSD     TP:500     SL:
Дневной диапазон
13.98 14.16
Годовой диапазон
11.42 15.34
Предыдущее закрытие
14.07
Open
14.11
Bid
14.04
Ask
14.34
Low
13.98
High
14.16
Объем
451
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
-0.35%
6-месячное изменение
5.01%
Годовое изменение
-3.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.