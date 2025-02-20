Divisas / FGEN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FGEN: FibroGen Inc
11.14 USD 0.37 (3.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FGEN de hoy ha cambiado un -3.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.14, mientras que el máximo ha alcanzado 11.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FibroGen Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGEN News
- FibroGen completes $220 million sale of Hong Kong subsidiary to AstraZeneca
- FibroGen stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after China sale
- China approves FibroGen’s sale to AstraZeneca, closing expected in Q3
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FibroGen Q2 2025 slides: China sale extends runway amid clinical progress
- Earnings call transcript: FibroGen Q2 2025 revenue falls short, stock drops
- FibroGen Inc earnings missed by $1.79, revenue fell short of estimates
- FibroGen stock surges after FDA feedback on roxadustat for MDS anemia
- FibroGen advances roxadustat for anemia in myelodysplastic syndromes
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- FibroGen amends financing agreement to reduce minimum cash balance requirement
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Adobe, FibroGen And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- FibroGen expands board with biotech veteran Kauffman
- FibroGen Q1 2025 slides: China sale to extend cash runway amid revenue decline
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Amid Mounting Pressure In China, AstraZeneca Buys FibroGen's Chinese Unit For $160 Million - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), FibroGen (NASDAQ:FGEN)
- FibroGen stock soars on China unit sale
- AstraZeneca to buy FibroGen's China unit for $160 million
Rango diario
11.14 11.86
Rango anual
0.18 12.60
- Cierres anteriores
- 11.51
- Open
- 11.86
- Bid
- 11.14
- Ask
- 11.44
- Low
- 11.14
- High
- 11.86
- Volumen
- 47
- Cambio diario
- -3.21%
- Cambio mensual
- -6.93%
- Cambio a 6 meses
- 3613.33%
- Cambio anual
- 2685.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B