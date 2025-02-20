QuotazioniSezioni
FGEN: FibroGen Inc

11.31 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FGEN ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.07 e ad un massimo di 11.31.

Segui le dinamiche di FibroGen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.07 11.31
Intervallo Annuale
0.18 12.60
Chiusura Precedente
11.32
Apertura
11.14
Bid
11.31
Ask
11.61
Minimo
11.07
Massimo
11.31
Volume
41
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
-5.51%
Variazione Semestrale
3670.00%
Variazione Annuale
2727.50%
20 settembre, sabato