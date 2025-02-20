Valute / FGEN
FGEN: FibroGen Inc
11.31 USD 0.01 (0.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGEN ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.07 e ad un massimo di 11.31.
Segui le dinamiche di FibroGen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.07 11.31
Intervallo Annuale
0.18 12.60
- Chiusura Precedente
- 11.32
- Apertura
- 11.14
- Bid
- 11.31
- Ask
- 11.61
- Minimo
- 11.07
- Massimo
- 11.31
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- -5.51%
- Variazione Semestrale
- 3670.00%
- Variazione Annuale
- 2727.50%
20 settembre, sabato