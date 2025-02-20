Moedas / FGEN
FGEN: FibroGen Inc
11.14 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FGEN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.14 e o mais alto foi 11.50.
Veja a dinâmica do par de moedas FibroGen Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.14 11.50
Faixa anual
0.18 12.60
- Fechamento anterior
- 11.14
- Open
- 11.39
- Bid
- 11.14
- Ask
- 11.44
- Low
- 11.14
- High
- 11.50
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -6.93%
- Mudança de 6 meses
- 3613.33%
- Mudança anual
- 2685.00%
