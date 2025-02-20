通貨 / FGEN
FGEN: FibroGen Inc
11.32 USD 0.18 (1.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FGENの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり11.13の安値と11.50の高値で取引されました。
FibroGen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FGEN News
- FibroGen completes $220 million sale of Hong Kong subsidiary to AstraZeneca
- FibroGen stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after China sale
- China approves FibroGen’s sale to AstraZeneca, closing expected in Q3
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FibroGen Q2 2025 slides: China sale extends runway amid clinical progress
- Earnings call transcript: FibroGen Q2 2025 revenue falls short, stock drops
- FibroGen Inc earnings missed by $1.79, revenue fell short of estimates
- FibroGen stock surges after FDA feedback on roxadustat for MDS anemia
- FibroGen advances roxadustat for anemia in myelodysplastic syndromes
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- FibroGen amends financing agreement to reduce minimum cash balance requirement
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Adobe, FibroGen And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- FibroGen expands board with biotech veteran Kauffman
- FibroGen Q1 2025 slides: China sale to extend cash runway amid revenue decline
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Amid Mounting Pressure In China, AstraZeneca Buys FibroGen's Chinese Unit For $160 Million - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), FibroGen (NASDAQ:FGEN)
- FibroGen stock soars on China unit sale
- AstraZeneca to buy FibroGen's China unit for $160 million
1日のレンジ
11.13 11.50
1年のレンジ
0.18 12.60
- 以前の終値
- 11.14
- 始値
- 11.39
- 買値
- 11.32
- 買値
- 11.62
- 安値
- 11.13
- 高値
- 11.50
- 出来高
- 63
- 1日の変化
- 1.62%
- 1ヶ月の変化
- -5.43%
- 6ヶ月の変化
- 3673.33%
- 1年の変化
- 2730.00%
