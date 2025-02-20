Devises / FGEN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FGEN: FibroGen Inc
11.31 USD 0.01 (0.09%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FGEN a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.07 et à un maximum de 11.31.
Suivez la dynamique FibroGen Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGEN Nouvelles
- FibroGen completes $220 million sale of Hong Kong subsidiary to AstraZeneca
- FibroGen stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after China sale
- China approves FibroGen’s sale to AstraZeneca, closing expected in Q3
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FibroGen Q2 2025 slides: China sale extends runway amid clinical progress
- Earnings call transcript: FibroGen Q2 2025 revenue falls short, stock drops
- FibroGen Inc earnings missed by $1.79, revenue fell short of estimates
- FibroGen stock surges after FDA feedback on roxadustat for MDS anemia
- FibroGen advances roxadustat for anemia in myelodysplastic syndromes
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- FibroGen amends financing agreement to reduce minimum cash balance requirement
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Adobe, FibroGen And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- FibroGen expands board with biotech veteran Kauffman
- FibroGen Q1 2025 slides: China sale to extend cash runway amid revenue decline
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Amid Mounting Pressure In China, AstraZeneca Buys FibroGen's Chinese Unit For $160 Million - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), FibroGen (NASDAQ:FGEN)
- FibroGen stock soars on China unit sale
- AstraZeneca to buy FibroGen's China unit for $160 million
Range quotidien
11.07 11.31
Range Annuel
0.18 12.60
- Clôture Précédente
- 11.32
- Ouverture
- 11.14
- Bid
- 11.31
- Ask
- 11.61
- Plus Bas
- 11.07
- Plus Haut
- 11.31
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- -5.51%
- Changement à 6 Mois
- 3670.00%
- Changement Annuel
- 2727.50%
20 septembre, samedi