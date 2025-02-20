Валюты / FGEN
FGEN: FibroGen Inc
11.51 USD 0.33 (2.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FGEN за сегодня изменился на -2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.85.
Следите за динамикой FibroGen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FGEN
- FibroGen completes $220 million sale of Hong Kong subsidiary to AstraZeneca
- FibroGen stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after China sale
- China approves FibroGen’s sale to AstraZeneca, closing expected in Q3
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FibroGen Q2 2025 slides: China sale extends runway amid clinical progress
- Earnings call transcript: FibroGen Q2 2025 revenue falls short, stock drops
- FibroGen Inc earnings missed by $1.79, revenue fell short of estimates
- FibroGen stock surges after FDA feedback on roxadustat for MDS anemia
- FibroGen advances roxadustat for anemia in myelodysplastic syndromes
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- FibroGen amends financing agreement to reduce minimum cash balance requirement
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Adobe, FibroGen And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- FibroGen expands board with biotech veteran Kauffman
- FibroGen Q1 2025 slides: China sale to extend cash runway amid revenue decline
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Amid Mounting Pressure In China, AstraZeneca Buys FibroGen's Chinese Unit For $160 Million - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), FibroGen (NASDAQ:FGEN)
- FibroGen stock soars on China unit sale
- AstraZeneca to buy FibroGen's China unit for $160 million
Дневной диапазон
11.51 11.85
Годовой диапазон
0.18 12.60
- Предыдущее закрытие
- 11.84
- Open
- 11.60
- Bid
- 11.51
- Ask
- 11.81
- Low
- 11.51
- High
- 11.85
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -2.79%
- Месячное изменение
- -3.84%
- 6-месячное изменение
- 3736.67%
- Годовое изменение
- 2777.50%
