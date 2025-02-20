货币 / FGEN
FGEN: FibroGen Inc
11.29 USD 0.22 (1.91%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FGEN汇率已更改-1.91%。当日，交易品种以低点11.29和高点11.56进行交易。
关注FibroGen Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGEN新闻
- FibroGen completes $220 million sale of Hong Kong subsidiary to AstraZeneca
- FibroGen stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after China sale
- China approves FibroGen’s sale to AstraZeneca, closing expected in Q3
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FibroGen (FGEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FibroGen Q2 2025 slides: China sale extends runway amid clinical progress
- Earnings call transcript: FibroGen Q2 2025 revenue falls short, stock drops
- FibroGen Inc earnings missed by $1.79, revenue fell short of estimates
- FibroGen stock surges after FDA feedback on roxadustat for MDS anemia
- FibroGen advances roxadustat for anemia in myelodysplastic syndromes
- Connect Biopharma appoints James A. Schoeneck to board of directors
- FibroGen amends financing agreement to reduce minimum cash balance requirement
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Adobe, FibroGen And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- Why RH Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Adobe (NASDAQ:ADBE)
- FibroGen expands board with biotech veteran Kauffman
- FibroGen Q1 2025 slides: China sale to extend cash runway amid revenue decline
- FibroGen, Inc. (FGEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Amid Mounting Pressure In China, AstraZeneca Buys FibroGen's Chinese Unit For $160 Million - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), FibroGen (NASDAQ:FGEN)
- FibroGen stock soars on China unit sale
- AstraZeneca to buy FibroGen's China unit for $160 million
日范围
11.29 11.56
年范围
0.18 12.60
- 前一天收盘价
- 11.51
- 开盘价
- 11.53
- 卖价
- 11.29
- 买价
- 11.59
- 最低价
- 11.29
- 最高价
- 11.56
- 交易量
- 18
- 日变化
- -1.91%
- 月变化
- -5.68%
- 6个月变化
- 3663.33%
- 年变化
- 2722.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值