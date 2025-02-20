Währungen / FGEN
FGEN: FibroGen Inc
11.32 USD 0.18 (1.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FGEN hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.13 bis zu einem Hoch von 11.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die FibroGen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.13 11.50
Jahresspanne
0.18 12.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.14
- Eröffnung
- 11.39
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- Tief
- 11.13
- Hoch
- 11.50
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- -5.43%
- 6-Monatsänderung
- 3673.33%
- Jahresänderung
- 2730.00%
