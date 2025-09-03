Divisas / EQT
EQT: EQT Corporation
50.00 USD 0.05 (0.10%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EQT de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.76, mientras que el máximo ha alcanzado 50.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EQT Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EQT News
Rango diario
49.76 50.98
Rango anual
35.45 60.99
- Cierres anteriores
- 49.95
- Open
- 50.03
- Bid
- 50.00
- Ask
- 50.30
- Low
- 49.76
- High
- 50.98
- Volumen
- 12.931 K
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- -1.98%
- Cambio a 6 meses
- -6.84%
- Cambio anual
- 38.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B