KurseKategorien
Währungen / EQT
Zurück zum Aktien

EQT: EQT Corporation

49.38 USD 0.62 (1.24%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EQT hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.97 bis zu einem Hoch von 50.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die EQT Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQT News

Tagesspanne
48.97 50.21
Jahresspanne
35.45 60.99
Vorheriger Schlusskurs
50.00
Eröffnung
50.07
Bid
49.38
Ask
49.68
Tief
48.97
Hoch
50.21
Volumen
12.312 K
Tagesänderung
-1.24%
Monatsänderung
-3.20%
6-Monatsänderung
-7.99%
Jahresänderung
36.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K