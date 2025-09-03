Währungen / EQT
EQT: EQT Corporation
49.38 USD 0.62 (1.24%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EQT hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.97 bis zu einem Hoch von 50.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die EQT Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
48.97 50.21
Jahresspanne
35.45 60.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.00
- Eröffnung
- 50.07
- Bid
- 49.38
- Ask
- 49.68
- Tief
- 48.97
- Hoch
- 50.21
- Volumen
- 12.312 K
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- -3.20%
- 6-Monatsänderung
- -7.99%
- Jahresänderung
- 36.41%
