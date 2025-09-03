통화 / EQT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EQT: EQT Corporation
49.17 USD 0.21 (0.43%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EQT 환율이 오늘 -0.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.51이고 고가는 49.51이었습니다.
EQT Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQT News
- Scout24 acquires Spanish real estate platforms for €153 million
- EQT, 북유럽 광대역 통신사 GlobalConnect 매각 착수 - FT
- EQT launches sale of Nordic broadband operator GlobalConnect – FT
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- 셈프라 이사 Sagara, 243만 달러 상당 주식 매도
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- EQT, Waystar 주식 7억 580만 달러 규모 공모 완료
- EQT completes $705.8 million public offering of Waystar shares
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- NextDecade stock tumbles after Train 4 investment decision
- EQT Inks 20-Year LNG Purchase Agreement to Diversify Its Portfolio
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- EQT affiliate completes $344 million offering of Kodiak Gas shares
- US in LNG Sweet Spot: EQT & ConocoPhillips to Ride Clean Energy Wave?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- EQT secures 20-year LNG deal with Commonwealth for global export
- Buckle Up For The Biggest Market Disruption Since The Industrial Revolution
- NEXT Inks LNG Purchase Deal With EQT, Moves Closer to Train 5 FID
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
- Exclusive-Starbucks China valued at about $5 billion by bidders, sources say
- EQT secures 20-year LNG capacity deal with NextDecade
- NextDecade signs 20-year LNG supply deal with EQT for Rio Grande project
- DVN Outperforms Industry in a Month: How to Play the Stock Now?
- Endurance Investment Partners launches with focus on energy liquidity
일일 변동 비율
48.51 49.51
년간 변동
35.45 60.99
- 이전 종가
- 49.38
- 시가
- 49.51
- Bid
- 49.17
- Ask
- 49.47
- 저가
- 48.51
- 고가
- 49.51
- 볼륨
- 15.703 K
- 일일 변동
- -0.43%
- 월 변동
- -3.61%
- 6개월 변동
- -8.38%
- 년간 변동율
- 35.83%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K