EQT: EQT Corporation
49.17 USD 0.21 (0.43%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EQT a changé de -0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.51 et à un maximum de 49.51.
Suivez la dynamique EQT Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EQT Nouvelles
- Scout24 acquiert des plateformes immobilières espagnoles pour 153 millions €
- EQT lance la vente de l’opérateur nordique de haut débit GlobalConnect
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- Analysts Predict 4 S&P 500 Stocks Will Outgrow Nvidia And Palantir
- EQT completes $705.8 million public offering of Waystar shares
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Le cours de NextDecade chute après la décision d’investissement pour Train 4
- EQT Inks 20-Year LNG Purchase Agreement to Diversify Its Portfolio
- Morgan Stanley dévoile ses meilleures actions de valeur pour 2026
- EQT affiliate completes $344 million offering of Kodiak Gas shares
- US in LNG Sweet Spot: EQT & ConocoPhillips to Ride Clean Energy Wave?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- EQT secures 20-year LNG deal with Commonwealth for global export
- Buckle Up For The Biggest Market Disruption Since The Industrial Revolution
- NEXT Inks LNG Purchase Deal With EQT, Moves Closer to Train 5 FID
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
- EQT secures 20-year LNG capacity deal with NextDecade
- NextDecade signs 20-year LNG supply deal with EQT for Rio Grande project
- DVN Outperforms Industry in a Month: How to Play the Stock Now?
Range quotidien
48.51 49.51
Range Annuel
35.45 60.99
- Clôture Précédente
- 49.38
- Ouverture
- 49.51
- Bid
- 49.17
- Ask
- 49.47
- Plus Bas
- 48.51
- Plus Haut
- 49.51
- Volume
- 15.703 K
- Changement quotidien
- -0.43%
- Changement Mensuel
- -3.61%
- Changement à 6 Mois
- -8.38%
- Changement Annuel
- 35.83%
20 septembre, samedi