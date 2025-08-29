Валюты / EQT
EQT: EQT Corporation
49.95 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQT за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.48, а максимальная — 50.50.
Следите за динамикой EQT Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
48.48 50.50
Годовой диапазон
35.45 60.99
- Предыдущее закрытие
- 50.00
- Open
- 50.06
- Bid
- 49.95
- Ask
- 50.25
- Low
- 48.48
- High
- 50.50
- Объем
- 22.108 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -2.08%
- 6-месячное изменение
- -6.93%
- Годовое изменение
- 37.98%
