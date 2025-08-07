Divisas / EPAM
EPAM: EPAM Systems Inc
153.62 USD 0.91 (0.59%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EPAM de hoy ha cambiado un -0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 152.69, mientras que el máximo ha alcanzado 158.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EPAM Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EPAM News
- ¡Hasta +75% de potencial! Estas acciones romperán el mercado con recortes de tipos
- Acciones elevadas reflejan esperanzas de enfriamiento temporal del mercado laboral
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- Wall Street Analysts Believe Epam (EPAM) Could Rally 26.37%: Here's is How to Trade
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- TD Cowen upgrades EPAM, says market not reflecting margin recovery
- Palo Alto, Novo Nordisk and Unitedhealth rise premarket; Tesla falls
- TD Cowen upgrades EPAM Systems stock rating to Buy on recovery trajectory
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- EPAM Systems: Growth Acceleration Shouldn't Be Ignored (EPAM)
- EPAM Systems stock price target raised to $225 from $224 at Mizuho
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- EPAM Stock Rises 6% After Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Epam (EPAM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Jefferies raises EPAM Systems stock price target to $230 on improving demand
- Epam (EPAM) Beats Q2 Earnings Estimates (Revised)
Rango diario
152.69 158.65
Rango anual
138.15 269.01
- Cierres anteriores
- 154.53
- Open
- 154.68
- Bid
- 153.62
- Ask
- 153.92
- Low
- 152.69
- High
- 158.65
- Volumen
- 1.950 K
- Cambio diario
- -0.59%
- Cambio mensual
- -11.10%
- Cambio a 6 meses
- -9.21%
- Cambio anual
- -22.88%
