EPAM: EPAM Systems Inc

153.62 USD 0.91 (0.59%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EPAM de hoy ha cambiado un -0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 152.69, mientras que el máximo ha alcanzado 158.65.

Siga la dinámica de la pareja de divisas EPAM Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
152.69 158.65
Rango anual
138.15 269.01
Cierres anteriores
154.53
Open
154.68
Bid
153.62
Ask
153.92
Low
152.69
High
158.65
Volumen
1.950 K
Cambio diario
-0.59%
Cambio mensual
-11.10%
Cambio a 6 meses
-9.21%
Cambio anual
-22.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B