통화 / EPAM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EPAM: EPAM Systems Inc
156.21 USD 0.32 (0.21%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EPAM 환율이 오늘 0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 153.83이고 고가는 158.00이었습니다.
EPAM Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPAM News
- 일시적 고용 시장 냉각 기대감 반영된 주가 상승 - 골드만삭스
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- Wall Street Analysts Believe Epam (EPAM) Could Rally 26.37%: Here's is How to Trade
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- TD Cowen upgrades EPAM, says market not reflecting margin recovery
- Palo Alto, Novo Nordisk and Unitedhealth rise premarket; Tesla falls
- TD Cowen upgrades EPAM Systems stock rating to Buy on recovery trajectory
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- EPAM Systems: Growth Acceleration Shouldn't Be Ignored (EPAM)
- EPAM Systems stock price target raised to $225 from $224 at Mizuho
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- EPAM Stock Rises 6% After Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Epam (EPAM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Epam (EPAM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Jefferies raises EPAM Systems stock price target to $230 on improving demand
- Epam (EPAM) Beats Q2 Earnings Estimates (Revised)
- Epam (EPAM) Lags Q2 Earnings Estimates
- EPAM Systems earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- EPAM Systems shares rise nearly 4% as Q2 results beat expectations
일일 변동 비율
153.83 158.00
년간 변동
138.15 269.01
- 이전 종가
- 155.89
- 시가
- 156.85
- Bid
- 156.21
- Ask
- 156.51
- 저가
- 153.83
- 고가
- 158.00
- 볼륨
- 970
- 일일 변동
- 0.21%
- 월 변동
- -9.61%
- 6개월 변동
- -7.68%
- 년간 변동율
- -21.58%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K