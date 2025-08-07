Devises / EPAM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EPAM: EPAM Systems Inc
156.21 USD 0.32 (0.21%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EPAM a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 153.83 et à un maximum de 158.00.
Suivez la dynamique EPAM Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPAM Nouvelles
- Les actions élevées reflètent l’espoir d’un ralentissement temporaire du marché du travail - Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- Wall Street Analysts Believe Epam (EPAM) Could Rally 26.37%: Here's is How to Trade
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- TD Cowen upgrades EPAM, says market not reflecting margin recovery
- Palo Alto, Novo Nordisk and Unitedhealth rise premarket; Tesla falls
- TD Cowen upgrades EPAM Systems stock rating to Buy on recovery trajectory
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- EPAM Systems: Growth Acceleration Shouldn't Be Ignored (EPAM)
- EPAM Systems stock price target raised to $225 from $224 at Mizuho
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- EPAM Stock Rises 6% After Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Epam (EPAM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Epam (EPAM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Jefferies raises EPAM Systems stock price target to $230 on improving demand
- Epam (EPAM) Beats Q2 Earnings Estimates (Revised)
- Epam (EPAM) Lags Q2 Earnings Estimates
- EPAM Systems earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- EPAM Systems shares rise nearly 4% as Q2 results beat expectations
Range quotidien
153.83 158.00
Range Annuel
138.15 269.01
- Clôture Précédente
- 155.89
- Ouverture
- 156.85
- Bid
- 156.21
- Ask
- 156.51
- Plus Bas
- 153.83
- Plus Haut
- 158.00
- Volume
- 970
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- -9.61%
- Changement à 6 Mois
- -7.68%
- Changement Annuel
- -21.58%
20 septembre, samedi