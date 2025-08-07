CotationsSections
EPAM: EPAM Systems Inc

156.21 USD 0.32 (0.21%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EPAM a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 153.83 et à un maximum de 158.00.

Suivez la dynamique EPAM Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
153.83 158.00
Range Annuel
138.15 269.01
Clôture Précédente
155.89
Ouverture
156.85
Bid
156.21
Ask
156.51
Plus Bas
153.83
Plus Haut
158.00
Volume
970
Changement quotidien
0.21%
Changement Mensuel
-9.61%
Changement à 6 Mois
-7.68%
Changement Annuel
-21.58%
20 septembre, samedi