EPAM: EPAM Systems Inc
154.53 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EPAM за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 152.10, а максимальная — 155.10.
Следите за динамикой EPAM Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
152.10 155.10
Годовой диапазон
138.15 269.01
- Предыдущее закрытие
- 154.54
- Open
- 154.17
- Bid
- 154.53
- Ask
- 154.83
- Low
- 152.10
- High
- 155.10
- Объем
- 1.487 K
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- -10.58%
- 6-месячное изменение
- -8.67%
- Годовое изменение
- -22.42%
