Moedas / EPAM
EPAM: EPAM Systems Inc
154.88 USD 1.26 (0.82%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EPAM para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 154.11 e o mais alto foi 155.93.
Veja a dinâmica do par de moedas EPAM Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EPAM Notícias
- Ações em alta refletem esperança de desaceleração temporária no mercado de trabalho - Goldman Sachs
- Elevated stocks reflect hopes for temporary job market cooling - Goldman Sachs
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- Wall Street Analysts Believe Epam (EPAM) Could Rally 26.37%: Here's is How to Trade
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- TD Cowen upgrades EPAM, says market not reflecting margin recovery
- Palo Alto, Novo Nordisk and Unitedhealth rise premarket; Tesla falls
- TD Cowen upgrades EPAM Systems stock rating to Buy on recovery trajectory
- Growth Stocks Flash Bullish 'Golden Cross' On AI Spending Spree: Expert Reveals Next Wave Of Winners Beyond Chipmakers - Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH), Accenture (NYSE:ACN)
- EPAM Systems: Growth Acceleration Shouldn't Be Ignored (EPAM)
- EPAM Systems stock price target raised to $225 from $224 at Mizuho
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.45%
- EPAM Stock Rises 6% After Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Epam (EPAM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Jefferies raises EPAM Systems stock price target to $230 on improving demand
- Epam (EPAM) Beats Q2 Earnings Estimates (Revised)
- EPAM Systems earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- EPAM Systems shares rise nearly 4% as Q2 results beat expectations
Faixa diária
154.11 155.93
Faixa anual
138.15 269.01
- Fechamento anterior
- 153.62
- Open
- 154.11
- Bid
- 154.88
- Ask
- 155.18
- Low
- 154.11
- High
- 155.93
- Volume
- 99
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- -10.38%
- Mudança de 6 meses
- -8.46%
- Mudança anual
- -22.25%
