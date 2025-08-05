Divisas / ENX
ENX: Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest
9.94 USD 0.10 (1.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ENX de hoy ha cambiado un 1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.87, mientras que el máximo ha alcanzado 10.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ENX News
- Empresa líder de mercados de capitales de Europa Euronext anuncia su entrada en el CAC-40
- Aegon swings to €606 mln profit, doubles share buyback and lifts dividend
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.08%
- Barclays discloses 3.2% stake in Dalata Hotel Group
- Gold-backed ETC securities issue announced by Amundi Physical Metals
- Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities
- Golden Ocean Group shareholders approve merger with CMB.TECH NV
- Coca-Cola Europacific Partners buys back shares on multiple exchanges
- Amundi Physical Gold ETC issues 42,000 new securities
- Bank of Ireland to redeem $1 billion in fixed-to-fixed rate notes
- Coca-Cola Europacific Partners launches third tranche of share buyback program
- Hammerson to list additional shares after successful placing
- UBS O’Connor increases stake in Dalata Hotel Group to 1.9%
- Amundi physical gold ETC issues 56,000 new securities
- Amundi Physical Metals plc issues new tranche of gold ETC securities
- Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities
- Amundi Physical Gold ETC issues 298,000 new securities
- Amundi issues new tranche of physical gold ETC securities
- Tetragon Financial Group declares Q2 2025 dividend of $0.11 per share
- Hammerson secures SARB approval for share placing
- Zambia taps ZCCM-IH to formalize national gold sector
- Morgan Stanley to call EUR 3 million of index-linked notes early
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases nearly 40,000 shares
- Kepler Cheuvreux downgrades Euronext stock to Hold on market outlook
Rango diario
9.87 10.00
Rango anual
8.74 10.02
- Cierres anteriores
- 9.84
- Open
- 9.88
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Low
- 9.87
- High
- 10.00
- Volumen
- 42
- Cambio diario
- 1.02%
- Cambio mensual
- 5.52%
- Cambio a 6 meses
- 4.52%
- Cambio anual
- -0.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B