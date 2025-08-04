FiyatlarBölümler
ENX: Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest

9.84 USD 0.01 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENX fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.82 ve Yüksek fiyatı olarak 9.86 aralığında işlem gördü.

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.82 9.86
Yıllık aralık
8.74 10.02
Önceki kapanış
9.85
Açılış
9.82
Satış
9.84
Alış
10.14
Düşük
9.82
Yüksek
9.86
Hacim
35
Günlük değişim
-0.10%
Aylık değişim
4.46%
6 aylık değişim
3.47%
Yıllık değişim
-1.80%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%