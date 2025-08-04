Valute / ENX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ENX: Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest
9.90 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENX ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.87 e ad un massimo di 9.94.
Segui le dinamiche di Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENX News
- Aegon swings to €606 mln profit, doubles share buyback and lifts dividend
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.08%
- Barclays discloses 3.2% stake in Dalata Hotel Group
- Gold-backed ETC securities issue announced by Amundi Physical Metals
- Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities
- Golden Ocean Group shareholders approve merger with CMB.TECH NV
- Coca-Cola Europacific Partners buys back shares on multiple exchanges
- Amundi Physical Gold ETC issues 42,000 new securities
- Bank of Ireland to redeem $1 billion in fixed-to-fixed rate notes
- Coca-Cola Europacific Partners launches third tranche of share buyback program
- Hammerson to list additional shares after successful placing
- UBS O’Connor increases stake in Dalata Hotel Group to 1.9%
- Amundi physical gold ETC issues 56,000 new securities
- Amundi Physical Metals plc issues new tranche of gold ETC securities
- Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities
- Amundi Physical Gold ETC issues 298,000 new securities
- Amundi issues new tranche of physical gold ETC securities
- Tetragon Financial Group declares Q2 2025 dividend of $0.11 per share
- Hammerson secures SARB approval for share placing
- Zambia taps ZCCM-IH to formalize national gold sector
- Morgan Stanley to call EUR 3 million of index-linked notes early
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases nearly 40,000 shares
- Kepler Cheuvreux downgrades Euronext stock to Hold on market outlook
- Eric Labaye appointed as chairman of Eutelsat
Intervallo Giornaliero
9.87 9.94
Intervallo Annuale
8.74 10.02
- Chiusura Precedente
- 9.91
- Apertura
- 9.87
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Minimo
- 9.87
- Massimo
- 9.94
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 5.10%
- Variazione Semestrale
- 4.10%
- Variazione Annuale
- -1.20%
21 settembre, domenica