ENX: Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest
9.91 USD 0.03 (0.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ENX para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.83 e o mais alto foi 9.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENX Notícias
Faixa diária
9.83 9.91
Faixa anual
8.74 10.02
- Fechamento anterior
- 9.94
- Open
- 9.86
- Bid
- 9.91
- Ask
- 10.21
- Low
- 9.83
- High
- 9.91
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- 5.20%
- Mudança de 6 meses
- 4.21%
- Mudança anual
- -1.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh