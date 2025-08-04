CotationsSections
Devises / ENX
Retour à Actions

ENX: Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest

9.90 USD 0.01 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ENX a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.87 et à un maximum de 9.94.

Suivez la dynamique Eaton Vance New York Municipal Bond Fund of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENX Nouvelles

Range quotidien
9.87 9.94
Range Annuel
8.74 10.02
Clôture Précédente
9.91
Ouverture
9.87
Bid
9.90
Ask
10.20
Plus Bas
9.87
Plus Haut
9.94
Volume
8
Changement quotidien
-0.10%
Changement Mensuel
5.10%
Changement à 6 Mois
4.10%
Changement Annuel
-1.20%
20 septembre, samedi